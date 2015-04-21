القوات البحرية تضبط 3 مراكب مخالفة لقانون الصيد قبالة سواحل السلوم

تمكنت قوات القاعدة البحرية بمحافظة مطروح بالاشتراك مع مكتب مخابرات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، أمس الاثنين، من ضبط 3 مراكب مخالفة لقانون الصيد، وذلك قبالة سواحل مدينة السلوم الحدودية مع ليبيا.

كان مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة السلوم بالمحضر المحرر بمعرفة مخابرات حرس الحدود والقاعدة البحرية بمطروح، وبتفتيش المراكب عثر فيها على ناتج سمكى، مخالفين بذلك نص المادة 124 لسنة 1983 لقانون الصيد.

ووجد على متنها 30 متهمًا، وجميعهم يعملون بمهنة الصيد ومقيمين برشيد بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على المراكب بمعرفة جهة الضبط، والتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بمطروح، وتحرر المحضر اللازم جنح السلوم، وجارى العرض على النيابة.