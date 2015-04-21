"التحالف الشعبى": اتصالات حزب الوفد بالأحزاب "مناورة سياسية"

قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن إعلان عدد من قيادات حزب الوفد بدء الاتصالات مع الأحزاب لتكوين قائمة مدنية موحدة مجرد "مناورة سياسية"، ضمن سلسلة المناورات التى أطلقها حزب الوفد خلال الفترة الأخيرة.

وأكد "شكر" لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة العليا لحزب الوفد - وهى أكبر سلطة داخل الحزب - اتخذت قرارات بالانضمام إلى قائمة "فى حب مصر" وتغيير القرار يتطلب قرارات جديدة من جانب الهيئة العليا، مشيرا إلى تمسك رئيس الحزب فى أكثر من مناسبة بخوض الانتخابات من خلال قائمة "فى حب مصر".

اللجنة المركزية لـ"التحالف الشعبى" تقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية