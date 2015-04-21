أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التحالف الشعبى": اتصالات حزب الوفد بالأحزاب "مناورة سياسية"

Google+ Print
"التحالف الشعبى": اتصالات حزب الوفد بالأحزاب "مناورة سياسية" "التحالف الشعبى": اتصالات حزب الوفد بالأحزاب "مناورة سياسية"
قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن إعلان عدد من قيادات حزب الوفد بدء الاتصالات مع الأحزاب لتكوين قائمة مدنية موحدة مجرد "مناورة سياسية"، ضمن سلسلة المناورات التى أطلقها حزب الوفد خلال الفترة الأخيرة.

وأكد "شكر" لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة العليا لحزب الوفد - وهى أكبر سلطة داخل الحزب - اتخذت قرارات بالانضمام إلى قائمة "فى حب " وتغيير القرار يتطلب قرارات جديدة من جانب الهيئة العليا، مشيرا إلى تمسك رئيس الحزب فى أكثر من مناسبة بخوض الانتخابات من خلال قائمة "فى حب مصر".


>اللجنة المركزية لـ"التحالف الشعبى" تقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا»

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا»

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً