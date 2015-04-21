مصدر: انتهاء تطوير شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب "الخطة العاجلة" بنسبة 70%

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن خطة تطوير شبكة النقل لاستيعاب القدرات المولدة من الخطة العاجلة والتى تبلغ 3632 ميجا وات انتهت بنسبة 70% حتى الآن.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة تطوير شبكة النقل تبلغ 2 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم الانتهاء من الخطة بنسبة 100% استعداداً لارتفاع الأحمال خلال الصيف.

وأوضح إلى أن هناك ما يقرب من 625 محطة محولات فى جميع أنحاء الجمهورية وإلى حد ما تقوم بدورها والدليل على ذلك أن الأحمال عندما تصل لـ27 ألف ميجا وات تقوم المحطات بدورها بشكل كامل مع بعض المشاكل فى عدة مناطق مثل (التبين وباسوس وأبوزعبل)، لافتا إلى وجود خطط طموحة لمعالجة جميع مشاكل قطاع النقل.

مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تحديد خطوط غاز وحدات الخطة العاجلة