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«سيدة» أمريكية تقتل 6 من أطفالها الرضع وتخفي جثثهم في جراج سيارات

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«سيدة» أمريكية تقتل 6 من أطفالها الرضع وتخفي جثثهم في جراج سيارات «سيدة» أمريكية تقتل 6 من أطفالها الرضع وتخفي جثثهم في جراج سيارات

قتل – أرشيفية

أصدرت محكمة أمريكية بولاية يوتا الأمريكية حكما بالسجن 15 عاما على سيدة، قتلت 6 من أطفالها الرضع خلال 10 سنوات.

واعترفت الأم وتدعى ميجان هانتسمان، بخنق أطفالها الرضع وإدمان المنشطات والكحوليات، حيث عثر على رفات الرضع العام الماضي في أكياس من البلاستيك داخل صناديق في جراج للسيارات في ضاحية بليزنت جروف، بينما عثر على جثة طفل سابع إلا أن السلطات تعتقد أنه ولد ميتا.

ونجحت الأم في عملية الولادة داخل المنزل دون الاستعانة بأحد الأطباء بعد أن أخفت حملها ولم يصدر ضدها حكما بالإعدام لأن الجريمة تمت في وقت سبق التعديلات التي أدخلت على القانون بإعدام المتهمين في مثل هذه الجرائم.

رويترز

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