طيار الرئيس الصربي سكب القهوة علي لوحة التحكم فهوت الطائرة إلي ارتفاع مخيف.. وأنقذها بأعجوبة

تسبب انسكاب قدح من القهوة وخطأ من الطيار في حدوث مشاكل جعلت الطائرة التي كان على متنها الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش تهوي من ارتفاع كبير، مما أدى إلى إلغاء زيارته إلى الفاتيكان، حسبما أفادت صحيفة “بليتش” اليومية.

وقالت الصحيفة على موقعها على الإنترنت نقلًا عن مديرية المرور الجوية المدنية إن الطائرة هوت بشكل مخيف يوم الجمعة عندما غير الطيار وضع أحد المفاتيح بطريق الخطأ بينما كان يمسح القهوة التي سكبها على لوحة أجهزة تحكم الطائرة.

حولت الطائرة التي كان على متنها نيكوليتش وفريقه وجهتها عائدة إلى بلجراد، مما أدى إلى إلغاء لقائه مع البابا فرنسيس. وقال مجلس الوزراء الصربي يوم الجمعة إنه يأمل في إعادة جدولة الزيارة بسرعة مع الكرسي الرسولي.

وخضعت الطائرة “فالكون 50″، التي تم انتاجها قبل 31 عامًا، لفحص تقني. وأظهرت الوثائق التي نشرتها صحيفة “بليتش” أنه تم إيقاف الطيار عن العمل إلى أجل غير مسمى.

وقال مستشارو نيكوليتش بعد هبوط الطائرة إن عطلا في المحرك أجبر الطائرة على أن تعود أدراجها وتهبط بسلام في بلجراد.

وتعاني طائرة الحكومة الصربية “فالكون” من حدوث أعطال متكررة، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية وأدى في بعض الأحيان إلى تعليق خطط تتعلق بزيارات.

الألمانية