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"البشير"يلغى زيارته لإندونيسيا لانشغاله بالوضع فى بلاده بعد الانتخابات

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"البشير"يلغى زيارته لإندونيسيا لانشغاله بالوضع فى بلاده بعد الانتخابات "البشير"يلغى زيارته لإندونيسيا لانشغاله بالوضع فى بلاده بعد الانتخابات
قال مسئول حكومى إن الرئيس السودانى عمر حسن البشير ألغى فى اللحظة الأخيرة رحلة إلى إندونيسيا لحضور قمة هذا الأسبوع.

ورحلة البشير إلى إندونيسيا كانت ستصبح أول رحلة يقوم بها خارج أفريقيا والشرق الأوسط من منذ حوالى أربع سنوات.

وأثارت خطة البشير حضور مؤتمر لزعماء أفريقيا وآسيا فى جاكرتا احتجاجات بين جماعات حقوق الإنسان التى طالبات باعتقال الرئيس.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية امرا باعتقال البشير فى 2009 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى الصراع فى دارفور. وإندونيسيا ليست عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية على الصادق إنه نظرا لانشغال الرئيس بمتابعة الوضع بعد الانتخابات رأت قيادة البلاد أنه من الأفضل أن يبقى الرئيس فى البلاد.
>فى أول رحلة له خارج أفريقيا والشرق الأوسط "البشير" يسافر لإندونيسيا
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