لحواء.. حب الشباب أحد أعراض زيادة هرمون الذكورة

ظهور حب الشباب له الكثير من الأسباب التى لا حصر لها، ويصبح دلالة وإشارة لكثير من المشكلات التى يعانى منها المريض دون أن يدرى، فالحبوب تتكلم عن نفسها، وتنذر بوقوع مشكلة صحية قريبة.>ويوضح الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الرعاية، أن ارتفاع هرمون الذكورة قد يكون أحد المشكلات التى تعانى منها نسبة من النساء والفتيات على حد سواء، سواء بسبب عوامل وراثية أو بأسباب متداخلة من نظام الطعام، والنظام البدنى، وكتلة الجسم والإصابة بالسمنة المفرطة، مؤكدا أن ارتفاع هرمون الذكورة قد يكون سببا فى إحداث مشكلة حقيقة بالمبايض، وإصابتها بأكياس.

وحب الشباب، أحد أخطر أعراض ودلالات ارتفاع هرمون الذكورة لدى النساء، وحسبما يؤكد محمد، فانتشار حب الشباب بشكل ملفت ومتكرر لدى الفتيات، دون علاج فعال، قد ينذر بإصابتها بارتفاع هرمون الذكورة، لذا لزم عليها عدم الاكتفاء بزيادة مختص جلدى، بل باللجوء لمتخصص فى الأمراض النسائية، لكى يتمكن من إجراء فحص لنسبة هرمون الذكورة ووصف العلاج المناسب لها، وعلاج السبب ليعالج تدريجيا العرض وهو حب الشباب دون أدنى إجراء جلدى.