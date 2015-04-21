أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السجن 15 عامًا لأم أمريكية قتلت 6 من أطفالها الرضع

Google+ Print
السجن 15 عامًا لأم أمريكية قتلت 6 من أطفالها الرضع السجن 15 عامًا لأم أمريكية قتلت 6 من أطفالها الرضع
حكم بالسجن 15 عاما أمس الاثنين على أم من ولاية يوتا الأمريكية أقرت بالذنب لقتلها ستة من أطفالها حديثى الولادة على مدى عشر سنوات.

وأفادت الشرطة بأن الأم وتدعى ميجان هانتسمان اعترفت بخنق أطفالها الرضع عندما كانت تعانى من إدمان للمنشطات والكحوليات.

وعثر على رفات الرضع الستة فى أبريل 2014 ملفوفة فى مناشف وقمصان قديمة وأكياس من البلاستيك داخل صناديق فى مرأب للسيارات فى ضاحية بليزنت جروف التى تقع مباشرة إلى الشمال من بروفو بولاية يوتا.

وعثر على جثة رضيع سابع تم التخلص منها بالطريقة ذاتها لكن السلطات قالت إنها تعتقد أن الطفل ولد ميتا.

وقالت الشرطة إن هانتسمان وضعت الأطفال السبعة جميعهم بدون مساعدة طبية فى المنزل بعد أن نجحت على ما يبدو فى إخفاء حملها.

ولم تطبق عقوبة الإعدام على هانتسمان لأن جرائم القتل وقعت فى الفترة بين عامى 1996 و2006 قبل تعديلات أدخلت على القانون جعلت هذه الجريمة من الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام فى ولاية يوتا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365