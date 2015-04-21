السجن 15 عامًا لأم أمريكية قتلت 6 من أطفالها الرضع

حكم بالسجن 15 عاما أمس الاثنين على أم من ولاية يوتا الأمريكية أقرت بالذنب لقتلها ستة من أطفالها حديثى الولادة على مدى عشر سنوات.

وأفادت الشرطة بأن الأم وتدعى ميجان هانتسمان اعترفت بخنق أطفالها الرضع عندما كانت تعانى من إدمان للمنشطات والكحوليات.

وعثر على رفات الرضع الستة فى أبريل 2014 ملفوفة فى مناشف وقمصان قديمة وأكياس من البلاستيك داخل صناديق فى مرأب للسيارات فى ضاحية بليزنت جروف التى تقع مباشرة إلى الشمال من بروفو بولاية يوتا.

وعثر على جثة رضيع سابع تم التخلص منها بالطريقة ذاتها لكن السلطات قالت إنها تعتقد أن الطفل ولد ميتا.

وقالت الشرطة إن هانتسمان وضعت الأطفال السبعة جميعهم بدون مساعدة طبية فى المنزل بعد أن نجحت على ما يبدو فى إخفاء حملها.

ولم تطبق عقوبة الإعدام على هانتسمان لأن جرائم القتل وقعت فى الفترة بين عامى 1996 و2006 قبل تعديلات أدخلت على القانون جعلت هذه الجريمة من الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام فى ولاية يوتا.

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