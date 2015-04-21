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"الكهرباء": جميع الأبراج المهمة مؤمنة بالتعاون مع الداخلية وشركات تأمين

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"الكهرباء": جميع الأبراج المهمة مؤمنة بالتعاون مع الداخلية وشركات تأمين "الكهرباء": جميع الأبراج المهمة مؤمنة بالتعاون مع الداخلية وشركات تأمين
أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن جميع أبراج الكهرباء المهمة والحساسة ذات الجهد الـ120 و66 و500 كيلو فولت مؤمنة بالكامل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجموعة من شركات التأمين.

وأضاف الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أبراج الكهرباء تقع على مساحة 44 ألف كيلو متر مربع على مستوى الجمهورية ومنتشرة بالمناطق الصحراوية والزراعية وبعض الأماكن السكنية، وهو ما يجعلها صعبة التأمين وتضم 167 ألف برج.

وأوضح الدكتور محمد اليمانى أنه لا يمكن وضع فرد أمن على كل برج لتأمينه، موضحا أن أزمة تفجير أبراج الكهرباء لن تحل إلا بمساعدة المواطنين نظرا لانتشار معظمها بالأراضى الزراعية والقرى والصحراء.

وأشار الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن معظم الأبراج المؤمنة توجد بالمناطق الزراعية والصحراوية، مشيراً إلى أن الأبراج الموجودة بالمناطق السكنية أو التى يوجد بها منشآت حيوية سيتم تأمينها خلال المرحلة المقبلة.


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