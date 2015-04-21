"صحة الإسكندرية": فرق خاصة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى الحضانات

ترأس الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعًا لتقييم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية فى يومها الأول، عقد الاجتماع بمركز التدريب بسموحة، وحضره مستشار الوزارة لبرنامج التطعيمات وقيادات المديرية ومديرو عموم المناطق الطبية، كما حضره ممثلو منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.

وأثنى ممثلو منظمة الصحة العالمية على الترتيبات والإعداد المسبق والجيد للحملة، وعلى الإشراف الداعم لتحسين الأداء والتحلى الواضح بروح الفريق بين أعضاء الفرق الثابتة والمتحركة، وأوضحوا أن أعمال الحملة بالإسكندرية تعد من أفضل النماذج على مستوى الجمهورية.

كما أشاد الحاضرون بدور المجتمع المدنى الذى تطوع أفراده للمشاركة فى الحملة، كما قام العديد من المواطنين بعمل اللافتات وطباعة المنشورات والملصقات الدعائية للحملة.

وقد أوصى وكيل الوزارة بتحديد وتدعيم فرق خاصة لأطفال للحضانات، خاصة الحضانات الملحقة بالمساجد والكنائس والمصانع، وأوصى كذلك باستغلال منابر المساجد للإعلان عن الحملة.

وفى نهاية الاجتماع قدم حجازى الشكر لفريق العمل بالقطاع الوقائى بالمديرية والمناطق من أطباء وتمريض ومراقبين، كما كرم المتميزين فى اليوم الأول للحملة.

يذكر أن وكيل الوزارة كان قد قام بجولات ميدانية تفقدية صباح أمس، لمتابعة أنشطة الحملة بمناطق شرق الإسكندرية والمنتزه وبرج العرب.