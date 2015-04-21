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أمن مطروح يلقى القبض على عاطل بحوزته 4 طرب حشيش

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أمن مطروح يلقى القبض على عاطل بحوزته 4 طرب حشيش أمن مطروح يلقى القبض على عاطل بحوزته 4 طرب حشيش
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مطروح، أمس الاثنين، من ضبط 4 طرب حشيش و20 قطعة مختلفة الأحجام بحوزة عاطل بمدينة مرسى مطروح.

كان مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، قد تلقى إخطارًا بضبط "على.أ.م" 31 سنة، عاطل، مقيم بمطروح وبحوزته 4 طرب و20 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالى 315 جنيهًا وهاتف محمول.

وقد تم ضبط العاطل فى كمين أعد له بشارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والدراجة فى نقل وترويج المواد المخدرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
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