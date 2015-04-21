ضبط 68 مشتبها به و4 قضايا تموينية فى شمال سيناء

ألقت قوات الأمن القبض على 68 مشتبها به و4 قضايا تموينية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار الإجراءات الأمنية المكثفة عند مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم.

وأعلن مصدر بمديرية أمن شمال سيناء، أمس، أن الخدمات الأمنية المعينة فى كمائن صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب بالمنطقة الجنوبية تمكنت من ضبط 68 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة.

حيث تم فحصهم وصرفهم بعد التأكد من عدم تورطهم فى أى أحداث وغير مطلوبين فى قضايا أو لتنفيذ أحكام.

وفى مجال التموين تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع إدارة التموين بالعريش من ضبط 4 قضايا تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، حيث أحيلت القضايا إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.