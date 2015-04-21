أهالى قرية بالشرقية يستغيثون برئيس الوزراء لتغطية بالوعات الصرف الصحى

استغاث العشرات من أهالى قرية القطاوية مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، من المسئولين عن الصرف الصحى والذين أهملوا القرية التى امتلأت شوارعها بالعديد من بالوعات الصرف الصحى بدون أغطيه منذ قرابة العام.

وقال يوسف محمد عوض، من أهالى القرية، إنه منذ قرابة العام فوجئ أهالى القرية بسرقة العديد من أغطية بالوعات الصرف الصحى الواحدة تلو الأخرى بطريق المزلقان الجديد وتقاطع شارع القطاوية العام بطريق أبو حماد.

وأضاف، أن هذه المنطقة كانت ترعة (واصف)، وتم تغطيتها واستخدمت كطريق يربط بين مركزى أبو كبير وأبو حماد بطول 3كم، ولم يتم إغلاق البالوعات، مما يتسبب فى العديد من الحوادث الخطرة، لأن البلاعة عرضها متر مربع، وكذلك الطريق الفرعى المؤدى إلى القرية.

وأضاف عونى محجوب من الأهالى، لـ"اليوم السابع"، "أننا بح صوتنا لدى المسئولين سواء فى مجلس مدينة أبو حماد أو رئيس محطة الصرف الصحى بدون فائدة، وأن المسئولين غير عابئين بمدى الخطورة التى نتعرض لها يوميًا، خاصة أبنائنا الصغار".

وأضاف السيد القطاوى، من أهالى القرية، أن الشوارع مظلمة ونعيش فى رعب أول حلول الليل، خوفًا من السقوط فى البالوعات، ونضطر أن نلتزم بالمنازل وتتوقف الحياة بالقرية منذ أذان المغرب بشكل كامل، ويبدو أن المسئولين لن يتحركوا إلا بعد وقوع الكارثة".

وناشد الأهالى الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، التدخل لحماية أرواحهم من هذا الخطر، وإعادة تركيب أغطية لتلك البالوعات، وأيضًا محاسبة المسئولين المقصرين".

وقال محمود حسن، "إن الأهالى يستيقظون يوميًا على كارثة سقوط أحدهم ببالوعات الصرف الصحى، مما آثار مخاوفهم، وأننا تقدمنا بالشكوى مرارًا وتكرارًا لكل المسئولين بداية من رئيس المدينة والمحافظ ورئيس مجلس الوزراء، إلا أنه لم يعيرنا أحد اهتمامه، وظلت شكوانا حبيسة الأدراج، ولم يتدخل رئيس المدينة أو أى من المسئولين بالصرف الصحى لتركيب أغطية لهذه البالوعات.