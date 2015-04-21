خلى بالك.. نفس ابنك المسدودة دليل على نقص الحديد

نقص الحديد فى الجسم أحد أخطر الأعراض المرضية التى يعانى منها أغلب الأشخاص، خاصة الصغار منهم، دون وعى وإدراك كامل من الأبوين.>وتوضح الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية، أن الطفل الصغير الذى يعانى من مشكلة فى نسب الحديد لديه، من الطبيعى أن يعانى من اضطراب شهية ملحوظ لديه، وهو ما يجعله غير مقبل على تناول الطعام على الإطلاق، أو الشبع سريعا.

وأضافت رانيا أن انسداد شهية الطفل، لا يجب أن يقابل بالإهمال من قبل الأم، فقد تكون دلالة حقيقية على نقص بعض المركبات والعناصر فى جسمه وبنيته ناقصه، وهو ما يجعله عرضة للإصابة بالأعراض المرضية المتمثلة فى الدوخة، والضعف العام، والنهجان وغيره.

ولذا لابد من قياس نسب الحديد فى الدم بشكل خاص، وفى فحص خاص، وهو ما تنصح به أخصائية التغذية، مؤكدة أنه يبين نسبة الحديد بشكل دقيق، ويصف الطبيب بعدها مكملات غذائية ومكملات الحديد بشكل مناسب للحالة، كما يضع قائمة تغذية كاملة من الأطعمة المليئة بالحديد، وبتقنين فى الكميات والنوعيات لكل حالة على حدة، كالسبانخ.