أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط تشكيل عصابى لتهريب البشر إلى ليبيا وبصحبتهم 8 متسللين بمطروح

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابى لتهريب البشر إلى ليبيا وبصحبتهم 8 متسللين بمطروح ضبط تشكيل عصابى لتهريب البشر إلى ليبيا وبصحبتهم 8 متسللين بمطروح
توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، لمعلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابى، لتهريب الأشخاص عبر الحدود المصرية الليبية، من خلال منطقتى السلوم وسيوة، وتم ضبط أحدهم وبصحبته 8 أشخاص من محافظات مختلفة، قبل تهريبهم إلى ليبيا، عن طريق تسلل الحدود بطريقة غير شرعية.

كانت التحريات قد توصلت إلى قيام ضاوى.م.ض، "39 سنة" عامل، مقيم بمطروح وصافى.ح.ا، وراضى.ا بتكوين تشكيل عصابى، لتهريب الأشخاص عبر الحدود المصرية الليبية، فتم إعداد مأمورية ضمت ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، لاستهدافهم بمكان تواجدهم، وأسفرت عن ضبط الأول بسيارة ماركة هيونداى فيرنا.

كما تم ضبط 8 أشخاص، وهم نوح.ا.م، "27 سنة" عامل، مقيم بسوهاج وأحمد.ح.ا (28 سنة) عامل زراعى، مقيم دمنهور بمحافظة البحيرة وحسين م.ح (47 سنة ) عامل، مقيم نبروة – الدقهلية، ومحمد.م.م (39 سنة) مبيض محارة، مقيم قنا وصبرى.ف.ا، "21 سنة" عامل، مقيم سوهاج وأنور.ا.ع، (41 سنة) عامل، مقيم سوهاج وخلف.ف.أ (21 سنة) عامل، مقيم سوهاج وماهر.م.س، ( 26 سنة) عامل، مقيم سوهاج.

وبمواجهتهم أكدوا اعتزامهم السفر إلى دولة ليبيا، بطريقة غير شرعية، من خلال تسلل الحدود المصرية، نظير مبالغ مالية، وبمواجهة المتهم الأول اعترف بقيامة والمتهم الثانى والثالث بتهريب الراغبين فى السفر، عبر الحدود المصرية الليبية، نظير مبالغ مالية يتقاضونها منهم.

جارِ العمل على ضبط المتهمين الثانى والثالث، والتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بمطروح، جارى رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة، لمعرفة إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مطروح.


>إحباط تسلل 124 بينهم 6 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365