كندا تبدى استعدادها لإصدار جواز سفر لصحفى الجزيرة محمد فهمى

قالت الحكومة الكندية، أمس الاثنين، إنها الآن قادرة على إصدار جواز سفر لصحفى شبكة الجزيرة القطرية محمد فهمى، الذى يحمل الجنسية الكندية وينتظر إعادة محاكمته فى مصر

وقال كيفن مينار المتحدث باسم وزير المواطنة والهجرة الكندى كريس ألكسندر فى رسالة عبر البريد الإلكترونى "بعد عدة أسابيع من تدخل مسئولين حكوميين نيابة عن السيد فهمى نحن الآن فى وضع يمكننا من إصدار جواز سفر للسيد فهمى على الرغم من القضايا القانونية الجارية والقيود المفروضة على السفر".

وأفرج عن فهمى الذى تخلى عن جنسيته المصرية بكفالة فى فبراير بعد أن قضى أكثر من عام فى السجن.

وحكم على فهمى وصحفى آخر فى الجزيرة بالسجن بين سبع وعشر سنوات بتهم نشر أكاذيب لمساعدة "جماعة إرهابية"، ونفى الصحفيان الاتهامات لكن محكمة النقض أمرت فى يناير بإعادة المحاكمة.

ورحبت الحكومة الكندية فى فبراير بقرار الإفراج عن فهمى بكفالة، لكنها قالت إن انتظاره لإعادة المحاكمة "غير مقبول".