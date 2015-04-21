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جامعة القاهرة تبحث تنظيم "دورات عسكرية اختيارية" للطالبات

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جامعة القاهرة تبحث تنظيم "دورات عسكرية اختيارية" للطالبات جامعة القاهرة تبحث تنظيم "دورات عسكرية اختيارية" للطالبات
وافق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، على تصريح مقدم من فتيات حملة "مجندة مصرية" لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم، الثلاثاء، للمطالبة بالتجنيد الاختيارى للإناث وإنشاء مدارس عسكرية لهن، كما وجه نصار ببحث إمكانية تنظيم دورات عسكرية للطالبات على أن يكون الالتحاق بها اختياريا.

وأضاف نصار، خلال توقيعه بقبول تنظيم وقفة احتجاجية للطالبات على التصريح الذى تقدمن به وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه فى حال إمكانية تنظيم دورات عسكرية للطالبات فإن ذلك يتم من خلال إدارة التربية العسكرية بالجامعة والمسئولين عنها من القوات المسلحة.

وتهدف حملة مجندة مصرية إلى فتح باب التخصصات لفتيات الجامعات المصرية بالقوات المسلحة لوجود فتيات تريدن أن تخدمن الوطن، وكذلك إنشاء كليات عسكرية مقتصرة على الفتيات لتدريبهن على حمل السلاح ليكن على استعداد للمشاركة فى العمليات العسكرية عند تعرض لأى مكروه.


>جابر نصار: جامعة القاهرة ستكون بيت خبرة لإنجاح "مبادرة مشروعك"

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