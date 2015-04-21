أنباء عن نقل مرسى لأكاديمية الشرطة استعدادا للنطق بالحكم فى "الاتحادية"

ترددت أنباء عن نية الأجهزة الأمنية نقل الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى أكاديمية الشرطة فى وقت مبكر عن الميعاد الطبيعى لنقله بباقى المحاكمات التى يحضرها.

ورجحت المعلومات الأولية أن نقل مرسى المبكر للأكاديمية يأتى فى إطار الاستعدادات الأمنية بشأن صدور أول حكم قضائى ضد مرسى فى قضية الاتحادية، وهى القضية التى نظرت على مدار ١٥ شهرا وشهدت ما يقرب من ٤٠ جلسة وأدلى ٥٢ شاهدا بأقوالهم فيها، أبرزهم وزير الداخلية الأسبق وقائد الحرس الجمهورى.

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