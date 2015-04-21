سعد الهلالى: فتوى"كريمة"بعدم جواز مشاهدة برامج إسلام بحيرى ليست أمرا مقدسا

علق الدكتور سعد الدين الهلالى رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر على فتوى الدكتور أحمد كريمة بعدم جواز مشاهدة برنامج إسلام بحيرى تجنباً للفتن، قائلا: إنها رأى يعبر عنه وحتى تؤخذ فى الاعتبار ويُقتنع بها يجب أن يتم الاطلاع على دليله فيها، مؤكداً أن الرأى يحترم لصاحبة.

وأضاف الهلالى لـ"اليوم السابع" أن الفتوى ليست أمر مقدس وهى تعبر عن رأى صاحبها، وأن الدستور والقانون يتيحون لكل مواطن أن يدلى برأيه ووجهة نظرة ويعبر عن نفسه، دون المساس بحقوق الغير.

وكان الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر قد أفتى بعدم جواز مشاهدة برنامج إسلام بحيرى تجنباً للفتن قائلاً: الله أمرنا أن نبتعد عن جلسات الإفك، والسنة النبوية نبهت على الابتعاد عن مثيرى الجدال، والله أمر باجتناب الفتن ما ظهر منها وما بطن وما يقدمه بحيرى عبارة عن فتن منسوبة إلى الإسلام فلا تجوز مشاهدتها وفقاً لقول الله تعالى: "فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى".

أحمد كريمة يفتى بعدم جواز مشاهدة برنامج "إسلام بحيرى" تجنبا للفتن