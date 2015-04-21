أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البابا فرنسيس يعرب عن “ألمه” لإعدام داعش في ليبيا “مسيحيين أبرياء”

Google+ Print
البابا فرنسيس يعرب عن “ألمه” لإعدام داعش في ليبيا “مسيحيين أبرياء” البابا فرنسيس يعرب عن “ألمه” لإعدام داعش في ليبيا “مسيحيين أبرياء”

أعرب البابا فرنسيس الإثنين عن ألمه لإعدام تنظيم داعش في ليبيا “مسيحيين أبرياء” هم 28 أثيوبيا، مشددًَا على وجوب أن يسمع المجتمع الدولي “صرخة” الضحايا.

وقال البابا في رسالة تعزية إلى بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الأثيوبية أبونا ماثياس “لقد تلقيت ببالغ الحزن والألم نبأ أعمال العنف المروعة التي ارتكبت ضد مسيحيين أبرياء في ليبيا (…) قتلوا لسبب وحيد هو انهم اتباع ربنا ومخلصنا يسوع المسيح”.

واكد البابا للبطريرك الاثيوبي قربه منه “في الصلاة في ظل الاستشهاد المستمر الذي يتعرض له، بهذا القدر من الوحشية، المسيحيون في أفريقيا والشرق الأوسط وبعض انحاء آسيا”.

وأضاف الحبر الأعظم إنه “لا فرق بين أن يكون الضحايا كاثوليك أم اقباطا أم أرثوذكس أم بروتستانت، فدمهم واحد وإيمانهم بالمسيح واحد. إن دماء اخواننا واخواتنا المسيحيين هي شهادة تصرخ لكي يسمعها كل إنسان ما زال يعي الفرق بين الخير والشر. هذه الصرخة يجب ان يسمعها بالاكثر أولئك الذين يمسكون بين أيديهم بمصائر الشعوب”.

وكان الفاتيكان دعا في وقت سابق الإثنين المجتمع الدولي إلى العمل من أجل “وقف زحف الوحشية واضطهاد المسيحيين”، واصفًا المسيحيين الإثيوبيين الـ28 الذين اعدمهم التنظيم الجهادي في ليبيا بانهم “شهداء” الايمان.

وقال الكاردينال ليوناردو ساندري المسؤول عن الكنائس الشرقية لاذاعة الفاتيكان “أشيد بالشهداء وأعبر عن اعجابي بأبناء إثيوبيا الذين أكدوا شهادتهم للمسيح حتى انهم منحوه دماءهم”.

وفي فبراير، أشاد البابا فرنسيس بـ”شهادة الإيمان” التي عبر عنها 21 قبطيًا مصريًا نحرهم تنظيم داعش في ليبيا أيضًا.

وأظهر شريط نشر الأحد على مواقع تعنى بأخبار الجماعات الجهادية تحت عنوان “حتى تأتيهم البينة” إعدام 12 شخصًا على شاطئ عبر فصل رؤوسهم عن أجسادهم، و16 شخصًا في منطقة صحراوية بإطلاق النار على رؤوسهم، قدموا انهم “اتباع الكنيسة الاثيوبية المحاربة”.

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم»

فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم»

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي»

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي»

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو