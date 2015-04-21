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"دستور البحيرة": توسيع الدوائر البرلمانية يصب فى مصلحة التيارات الدينية

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"دستور البحيرة": توسيع الدوائر البرلمانية يصب فى مصلحة التيارات الدينية "دستور البحيرة": توسيع الدوائر البرلمانية يصب فى مصلحة التيارات الدينية
حذر حزب الدستور بالبحيرة من توسيع نطاق الدوائر الفردية لمجلس النواب والتى يتم من خلالها خلط مجتمعات ريفية وحضرية فى دوائر واحدة، موضحاً أن ذلك يصب فى مصلحة التيارات الدينية، ورأس المال السياسى.

وقال أحمد نصرة المتحدث الرسمى باسم الحزب: "إن ما يتردد عن دمج قانون التقسيم الجديد لبعض الدوائر أو ضم بعض المناطق الريفية للمدن الحضرية ومنها على سبيل المثال دائرة بندر دمنهور، يفرغ فلسفة النظام الانتخابى الفردى من مضمونه، الذى يقوم بالأساس على معرفة الناخب لمرشحه عن قرب".

وأضاف "فى ظل الدوائر المتسعة لن يستطيع الأفراد مجابهة التيارات الدينية القادرة على الحشد، أو رؤوس الأموال القادرة على شراء الأصوات وستصبح المواجهة محسومة لأى من الطرفين، وتعود بنا الكرة إلى برلمان قوامه الأساسى من التيار الدينى ورجال الأعمال".

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