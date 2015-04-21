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بالصور.. اتحاد المصورين العرب يُكرم "كاميرا السويس" بمهرجان الفوتوغرافيا

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قام مسئولو مهرجان الصورة الفوتوغرافية الدولى الذى أقيم بالقاهرة- خلال حفل الختام الذى أقيم أمس بأحد النوادى الخاصة بحضور أديب شعبان رئيس اتحاد المصورين العرب- بتكريم فريق كاميرا السويس لمشاركتهم الفعالة بالمهرجان ودورهم فى توثيق جميع الفعاليات بالسويس وتصوير معالمها الجمالية.

وقامت إدارة المهرجان بتسليم شهادات التقدير لممثلى فريق كاميرا السويس وهم المصورين احمد طه وهانى فؤاد، حيث شارك بالمهرجان مصورون محترفون من بينهم مصطفى الشرشابى، وجلال المسيرى، وكوكبة من فنانى التصوير الحر على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المهرجان شارك فيها عدد من المصورين من والدول العربية من بينها تونس والمغرب، وتم خلاله عرض الصور الجمالية التى تتميز بها كل دولة ومحافظات مصر وتقييم هذه الصورة بشكل تقنى وفنى.

جانب من التكريم -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من التكريم

صور تذكارية -اليوم السابع -4 -2015
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صور تذكارية

تسيلم كاميرا شهادات التقدير -اليوم السابع -4 -2015
>

تسيلم كاميرا شهادات التقدير

جانب من المهرجان -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من المهرجان

جانب من تكريم -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من تكريم

أعضاء كاميرا السويس بمهرجان الفوتوغرافية الدولى -اليوم السابع -4 -2015
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أعضاء كاميرا السويس بمهرجان الفوتوغرافية الدولى


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مصر 365

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