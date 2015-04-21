نقيب الصيادين بكفر الشيخ: رئيس الثروة السمكية يتابع المحتجزين بالسودان

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين أن الدكتور خالد الحسينى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية يتابع بصفه يومية حالة الصيادين المصريين المحتجزين بالسودان.

وأضاف أن رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية قال: بأن هناك متابعة واتصالات دائمة لحل مشكلة الصيادين المصريين المحتجزين بدولة السودان الشقيقة وتنسيق كامل مع وزارة الخارجية والجانب السودانى لسرعة الإفراج عن الصيادين فى أسرع وقت، حيث بدأت المشكلة منذ عدة أسابيع حين تم القبض على ثلاثة مراكب صيد مصرية أمام السواحل السودانية بتهمة الدخول إلى المياه الإقليمية بدون تصريح.