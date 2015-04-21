8 فوائد مثيرة للصبار.. أبرزها الوقاية من العدوى والشيخوخة

1.يحتوى الصبار على مادة جيلاتينية محملة بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والمركبات المضادة للأكسدة،وهى تساهم جميعاً فى تعزيز صحة الإنسان.
2.الوقاية من البكتيريا:تساهم المركبات المضادة للأكسدة الموجودة داخل الصبار، وهى تنتمى إلى فئة المركبات البوليفينولية فى الحد من نمو البكتيريا وتقلل فرص الإصابة بالعدوى البكتيرية.
>3.يتمتع الصبار بخواص رائعة تساهم فى تسريع عملية استشفاء الجروح والحروق التى يتعرض لها الجلد.
>4.يساهم عصير الصبار فى تعزيز صحة الفم والأسنان، ويحد من تكوين جير الأسنان، بشكل يماثل فاعلية غسول الفم.
5.يساهم الجل المحتوى على الصبار فى علاج قرح الفم.
>6.يتمتع الصبار بخواص ملينة رائعة ويساهم فى علاج أمراض الجهاز الهضمى، وكما يعمل على التخلص من الإمساك.
>7.له فوائد رائع فى الوقاية من الإصابة بالتجاعيد وكما يعزز مرونة الجلد وله خواص رائعة مضادة للشيخوخة.
>8.الصبار له فوائد رائعة لمرضى السكر من النوع الثانى، حيث يساهم فى خفض مستويات الجلوكوز بالدم، وذلك حسب دراسة حديثة نشرت بموقع "ecowatch".