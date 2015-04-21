8 فوائد مثيرة للصبار.. أبرزها الوقاية من العدوى والشيخوخة

الصبار أو الألوفيرا أحد أشهر النباتات المرتبطة بجمال وأناقة المرأة، وهو يتمتع بفوائد صحية رائعة وخاصة بالنسبة للشعر والبشرة، وكشف تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة من الفوائد الصحية المثيرة التى يتمتع بها الصبار، وتشمل:

1.يحتوى الصبار على مادة جيلاتينية محملة بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والمركبات المضادة للأكسدة،وهى تساهم جميعاً فى تعزيز صحة الإنسان.

2.الوقاية من البكتيريا:تساهم المركبات المضادة للأكسدة الموجودة داخل الصبار، وهى تنتمى إلى فئة المركبات البوليفينولية فى الحد من نمو البكتيريا وتقلل فرص الإصابة بالعدوى البكتيرية.

>3.يتمتع الصبار بخواص رائعة تساهم فى تسريع عملية استشفاء الجروح والحروق التى يتعرض لها الجلد.

>4.يساهم عصير الصبار فى تعزيز صحة الفم والأسنان، ويحد من تكوين جير الأسنان، بشكل يماثل فاعلية غسول الفم.

5.يساهم الجل المحتوى على الصبار فى علاج قرح الفم.

>6.يتمتع الصبار بخواص ملينة رائعة ويساهم فى علاج أمراض الجهاز الهضمى، وكما يعمل على التخلص من الإمساك.

>7.له فوائد رائع فى الوقاية من الإصابة بالتجاعيد وكما يعزز مرونة الجلد وله خواص رائعة مضادة للشيخوخة.

>8.الصبار له فوائد رائعة لمرضى السكر من النوع الثانى، حيث يساهم فى خفض مستويات الجلوكوز بالدم، وذلك حسب دراسة حديثة نشرت بموقع "ecowatch".