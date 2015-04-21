خطوات علاج لسعات "قنديل البحر" بأنواعها فى المصيف

• خطوات علاج لسعات القنديل

• نوع القنديل

• أنواع القناديل الأقل عدواناً

• كيفية إبطال مفعول سم قنديل البحر

يوشك الصيف على الاشتداد وتوشك الشمس أن تكون أشد حرارة، ولكن مع اشتدادها قد تجلب المزيد من المخاطر على البشرة، كما أن الكثيرون يلجأون للمصايف هربا من حراراة الصيف وهو ما يعرضهم لأضرار قنديل البحر الذى يضر البشرة أكثر من الشمس، حيث أن لسعات قناديل البحر تهدد 150 مليون شخص فى العالم سنويا، وفقا لمؤسسة العلوم الوطنية.>وأوضح الخبراء أن هناك خطوات لعلاج لسعات قنديل البحر، وفقاً للموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News” والتى تشمل:>أولاً: يجب التعرف على نوع قناديل البحر فى المنطقة التى تزورها بحيث يكون لديك فكرة عما يجب البحث عنه، فإذا كنت تقضى المصيف فى المحيطين الهندى والهادئ، على سبيل المثال، فإنه يوجد بهم أنواع قناديل البحر عالية السمية، وأفضل علاج للسعات هذا القنديل هو شطف المنطقة المصابة بالخل والذهاب للطبيب للعلاج الطبى فوراً حيث إنها يمكن أن تكون قاتلة.>أما بالنسبة للأنواع الأقل عدواناً، مثل "قنديل البحر القمرى" فليس لديه كمية مرتفعة من السموم، ويسبب فقط عدم الراحة للجلد، وهناك نظام من العلاجات المنزلية التى يمكن أن تقدم الشفاء:>أولاً: باستخدام حافة بطاقة الهوية "البطاقة الشخصية البلاستيكية" يتم مسح المنطقة المصابة بمياه البحر لإزالة الإفرازات اللاذعة، مع تجنب استخدام المياه المعدنية المعبأة فى زجاجات لإنها يمكن أن تفاقم أو تزيد من الأعراض.>ولإبطال مفعول السم من معظم قناديل البحر، يتم شطف الجلد بواسطة الخل أو خليط من صودا الخبز ومياه البحر لنحو 20 دقيقة.

وللسطيرة على الألم، يتم نقع المنطقة المصابة فى الماء الساخن أو تطبيق قطعة من الثلج عليها، مع استخدام محلول الكالامين أو الهيدروكورتيزون كدهان، وهناك خيار آخر للعلاج وهو تناول مضادات الحساسية "الهيستامين" عن طريق الفم.