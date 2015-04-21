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استقالة 80% من شرطة «بارما» الأمريكية لرفض وصول امرأة سوداء لمنصب العمدة

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استقالة 80% من شرطة «بارما» الأمريكية لرفض وصول امرأة سوداء لمنصب العمدة استقالة 80% من شرطة «بارما» الأمريكية لرفض وصول امرأة سوداء لمنصب العمدة


> استقال 80% من العاملين بقوات الشرطة فى بلدة “بارما” بولاية “ميسورى” الأمريكية، بعد فوز امرأة سوداء تدعى “بيرد” بمنصب عمدة البلدة الصغيرة، وهو ما يكشف عن عنصرية منظومة الأمن فى أمريكا بحسب ما قالته بعض وكالات الأنباء العالمية.

وفى نفس السياق، استقال المدعى العام لـ “بارما”، ورئيس إدارة تنقية المياه، قبل أن تتسلم “بيرد” مهام منصبها بشكل رسمى، وهو ما يعد محاولة لخلق فراغ فى الإدارة التنفيذية وإحراج العمدة الجديدة.

وقال العمدة السابق للولاية، إن أفراد الشرطة المستقيلين، لم يكشفوا أسباب استقالتهم حتى الآن، بينما رجح آخرون فى الإدارة التنفيذية للبلدة، أن الاستقالات ترجع إلى أسباب تتعلق بمعايير السلامة.

ولم يعر أهالى “باروما”، اهتمامهم بالاستقالات الجماعية، مشيرين إلى أن البلدة لا تحتاج إلى العديد من أفراد الشرطة، خاصة أن عدد سكانها لا يتخطى الـ740 مواطنا، وهو ما يجعلهم لا يقلقون بشأن الحالة الأمنية.

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