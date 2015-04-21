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ضبط 6 قطع أسلحة نارية و4 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 6 قطع أسلحة نارية و4 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 6 قطع أسلحة نارية و4 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالمنيا
تمكنت حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن المنيا أمس من ضبط 6 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص، عبارة عن "مسدس - بندقية خرطوش - 4 فرد محلى الصنع - 7 طلقات خرطوش"، كما تم القبض على "عبد القوى.م.ع" 22 سنة فلاح، مقيم بمركز ديرمواس، بحوزته عدد 4 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 4 كيلو جرام، بقصد الاتجار.

فيما تمكنت الحملة من ضبط سائقين يتعاطيان المواد المخدرة، أثناء القيادة على الطرق السريعة بالمنيا.

وفى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى سائقى الطرق السريعة للمواد المخدرة، تم فحص 25 عينة عشوائية، أسفرت عن إيجابية 7 عينات، تعاطى للمواد المخدرة أثناء القيادة.

كما تمكنت الحملة، من القبض على 7 متهمين هاربين من أحكام قضائية متنوعة عبارة عن سرقة وسرقة بالإكراه ومخدرات وقتل.

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مصر 365