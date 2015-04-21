تجديد حبس مساعدى رئيس حى البساتين 15 يومًا لضبطهما متلبسين بتقاضى رشوة

أمر المستشار شريف معتز رئيس نيابة البساتين، تجديد حبس مساعدى رئيس حى البساتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطهما متلبسين بتقاضى رشوة من صاحب مصنع بالصوت والصورة.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء أمجد شافعى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من (ج. ا) صاحب مصنع رخام وجرانيت بمنطقة البساتين، ضد كل من (ن.س) و(ا.ع) مسئولى الإزالات بحى البساتين، وذلك لحصولهما منه على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، وطلبهما مبلغ سبعة آلاف جنيه أخرى مقابل عدم إزالة جزء من المصنع ملك للشاكى لإقامته بدون ترخيص.

تم وضع خطة بحث عاجلة بقيادة العميد طه عوض - مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وأكدت صحة بلاغ الشاكى وقيام كل من المهندس (ن.س.ع) مســاعـــد رئيـــس حــى البساتيــــن لشئون المتابعة مـحـافظـة الـقـاهرة والمهندس (ش.ع.ع) مسـاعـد رئيس حى البساتيـن لشئون الإزالات مـحـافظـة الـقــاهرة، باستغلال موقعهما الوظيفى والاتجار بالوظيفة العامة وحصلا من الشاكى على مبالغ مالية وطلبا مبالغ مالية أخرى على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما، والتغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة أعمال المبانى المخالفة لمصنع الشاكى بمنطقــــة البساتين.

وتم إعداد عدة أكمنة بمنطقة البساتين، حيث تمكن المقدمان محمد عبد الله وحازم محمود مفتشا الإدارة من ضبط المتهمين متلبسين بتقاضى مبلغ ألفى جنيه جزء من مبلغ الرشوة من الشاكى بأحد المقاهى بالبساتين، بعد تسجيل اللقاء والضبط من خلال تسجيل صوتى ومرئى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولى المستشار شريف معتز رئيس نيابة البساتين التحقيق، وأمر بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.