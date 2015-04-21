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توكل كرمان: أشعر بالحزن لمقتل مدنيين وأحمل الحوثى و"صالح" المسئولية

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توكل كرمان: أشعر بالحزن لمقتل مدنيين وأحمل الحوثى و"صالح" المسئولية توكل كرمان: أشعر بالحزن لمقتل مدنيين وأحمل الحوثى و"صالح" المسئولية
قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان، إن بقاء الميليشيات المسلحة الفاشية المحتلة، فى إشارة إلى الحوثيين وأنصار الرئيس اليمنى السابق، فى اليمن، مدججة بكل هذا السلاح والعنف يهدد وجودنا وكياننا الوطنى لعقود قادمة.

وطالبت "كرمان"، عبر تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بسحب أسلحة الميلشيات وطردها وانسحابها من كل المناطق والمدن، وبسط نفوذ الدولة ممثلة بسلطتها الشرعية على كل التراب الوطنى، وضمان حقها الحصرى فى امتلاك السلاح من أجل بناء السلام وإقامة الدولة الوطنية الحديثة.

وتابعت: "من خزن الصواريخ وسط العاصمة وسلمها لجماعة فاشية يتحمل المسئولية عن آثار تفجيرها"، مشيرة إلى أنها تشعر بالحزن والأسف العميقين لسقوط ضحايا مدنيين، وتلقى بالمسئولية على جماعة الحوثى والرئيس السابق على عبدالله صالح، مطالبة بملاحقتهم قانونيا.

كما دعت مجدداً إلى تجنيب المدنيين تماماً ويلات الحرب والنزاع، متهمة كل من الحوثيين والرئيس السابق بالتسبب فيما يجرى من حرب فى اليمن، حينما غزوا وقوضوا العملية الانتقالية، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة الجيش.


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