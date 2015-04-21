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ضبط تشكيل عصابي لتنظيم رحلات هجرة غير شرعية بمطروح.. وضبط 14 شخص قبل تسللهم إلي ليبيا

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ضبط تشكيل عصابي لتنظيم رحلات هجرة غير شرعية بمطروح.. وضبط 14 شخص قبل تسللهم إلي ليبيا ضبط تشكيل عصابي لتنظيم رحلات هجرة غير شرعية بمطروح.. وضبط 14 شخص قبل تسللهم إلي ليبيا

تمكنت إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن مطروح من ضبط تشكيل عصابي لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية إلي ليبيا عبر الحدود المصرية الليبية في منطقتي السلوم وسيوة، فيما تم ضبط 14 شخص قبل تسللهم إلي ليبيا، عبر الدروب الصحراوية الرابطة بين البلدين.

حيث تم ضبط أحد المتورطين في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية في مدينة السلوم من خلال استخدام سيارات دفع رباعي، وأقر بتورط اثنين شركاء له في تسهيل رحلات تسلل الحدود المصرية الليبية المشتركة بين البلدين عبر الدروب الصحراوية.

كذلك تم ضبط 8 أشخاص من محافظات سوهاج والدقهلية وقنا والبحيرة، والذين أقروا في اعترافاتهم أنهم كانوا ينتون الهجرة غير الشرعية إلي ليبيا.

في نفس الوقت تم ضبط 6 أشخاص من محافظات المنيا والفيوم وأسيوط ومدينة المحلة الكبري، أثناء محاولتهم تسلل الحدود عبر الدروب المشتركة في جنوب السلوم.

تم التحفظ علي جميع المتهمين لحين العرض علي النيابة العسكرية تمهيدًا لمحاكمتهم، فيما تكثف أجهزة البحث الجنائي البحث عن المتهمين الثاني والثالث في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية.

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