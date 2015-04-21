أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مجلس الوزراء: هذه أسباب إرجاء العمل بـ” التوقيت الصيفي “

Google+ Print
مجلس الوزراء: هذه أسباب إرجاء العمل بـ” التوقيت الصيفي “ مجلس الوزراء: هذه أسباب إرجاء العمل بـ” التوقيت الصيفي “

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أحد الأسباب التي اعتمد عليها مجلس الوزراء في قرار إرجاء العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام؛ هو رأي المواطنين في عدم العمل به بناءً على استقصاء أجراه مركز المعلومات بالمجلس.

وأضاف القاويش، خلال مداخلة هاتفية له على «سي بي سي إكسترا» أمس الاثنين :” أن نتائج تطبيق التوقيت الصيفي العام الماضي وتعديله 4 مرات خلال 5 أشهر فقط وتأثيره السلبي على تحديد مواعيد الامتحانات ومواعيد حجز الفنادق ساهم في القرار ” .

وأشار إلى وجود تقرير من وزارة الكهرباء عن تأثير تغيير التوقيت على توفير الكهرباء، وأكدت تلك الدراسة أن تغيير التوقيت لا يؤثر بشكل كبير على عملية توفير الاستهلاك.

وأكد أن رئاسة الوزراء ستقوم بإجراء دراسة علمية متكاملة ينظر فيها إلى توقيت شهر رمضان خلال الأعوام المقبلة؛ من أجل اتخاذ قرارا نهائيا بإلغاء التوقيت الصيفي بشكل كامل من عدمه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا