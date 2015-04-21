مجلس الوزراء: هذه أسباب إرجاء العمل بـ” التوقيت الصيفي “

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أحد الأسباب التي اعتمد عليها مجلس الوزراء في قرار إرجاء العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام؛ هو رأي المواطنين في عدم العمل به بناءً على استقصاء أجراه مركز المعلومات بالمجلس.

وأضاف القاويش، خلال مداخلة هاتفية له على «سي بي سي إكسترا» أمس الاثنين :” أن نتائج تطبيق التوقيت الصيفي العام الماضي وتعديله 4 مرات خلال 5 أشهر فقط وتأثيره السلبي على تحديد مواعيد الامتحانات ومواعيد حجز الفنادق ساهم في القرار ” .

وأشار إلى وجود تقرير من وزارة الكهرباء عن تأثير تغيير التوقيت على توفير الكهرباء، وأكدت تلك الدراسة أن تغيير التوقيت لا يؤثر بشكل كبير على عملية توفير الاستهلاك.

وأكد أن رئاسة الوزراء ستقوم بإجراء دراسة علمية متكاملة ينظر فيها إلى توقيت شهر رمضان خلال الأعوام المقبلة؛ من أجل اتخاذ قرارا نهائيا بإلغاء التوقيت الصيفي بشكل كامل من عدمه.