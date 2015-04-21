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بالفيديو .. تعرف على الرسالة التي بعثها كاتب إسرائيلي لـ«مبارك»

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بالفيديو .. تعرف على الرسالة التي بعثها كاتب إسرائيلي لـ«مبارك» بالفيديو .. تعرف على الرسالة التي بعثها كاتب إسرائيلي لـ«مبارك»


> قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن أحد الكتاب الإسرائليين، تناول في مقال له مؤخرًا، علاقة بإسرائيل في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأضاف «المسلماني» خلال برنامجه «صوت القاهرة» المذاع عبر فضائية «الحياة»، الاثنين، أن الكاتب الإسرائيلي تحدث عن اجنماعات «مبارك» والمشير محمد حسين طنطاوي، مع القيادات الإسرائيلية، مشيرًا إلى التزام «طنطاوي» بالصمت في هذه الاجتماعات.

وأوضح أن الكاتب الإسرائيلي فسر صمت «طنطاوي» في الاجتماعات على أنه عداء لإسرائيل، وأنه كان لا يحب الإسرائليين أو التعامل معهم، ولذلك كان يترك الحديث لـ«مبارك»، متابعًا: «الكاتب الإسرائيلي بعث برسالة من كلمة واحده لمبارك نصها (نفتقدك)، على أساس أن مبارك واحشهم».

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