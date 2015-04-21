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روسيا تعلن مقتل قائد التمرد الإسلامي في القوقاز

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روسيا تعلن مقتل قائد التمرد الإسلامي في القوقاز روسيا تعلن مقتل قائد التمرد الإسلامي في القوقاز


> أعلنت السلطات الروسية أمس الاثنين، مقتل قائد التمرد الإسلامي في القوقاز الروسي على أصحاب كيبيكوف المعروف أيضًا باسم الشيخ علي أبو محمد الداغستاني، بأيدي القوات الروسية الخاصة.

وقتل كيبيكوف (43 عامًا) خلال عملية للقوات الخاصة الروسية شنتها، أمس، وانتهت الاثنين، في مدينة بويناكس في داغستان الجمهورية المضطربة في شمال القوقاز.

وأكد المتمرون، مقتل القيادي في بيان نشروه على موقع “كفكاز سنتر”، وقالوا: إن كيبكوف قضى “شهيدا”.

و«كيبكوف» الذي تصفه الولايات المتحدة بأنه “إرهابي عالمي”، وتقول: إنه في خدمة القاعدة، مسؤول بحسب روسيا عن اعتداءات فولغوغراد (جنوب) التي أوقعت 34 قتيلا نهاية 2013.
> كما تؤكد موسكو، أنه ساعد “من خلال ابتزاز أموال الناس” في تمويل إمارة القوقاز التي تزعمها منذ مقتل دوكو عمروف في 2014، العدو الأول لروسيا والمسؤول عن اعتداء موسكو في 2010.

وأوضحت الوزارة، أن المبنى الذي كان يتحصن فيه الإسلاميون، وكان فيه أيضا أطفال ونساء، دمر أثناء تبادل إطلاق النار، وتم إخراج الجثث من بين الانقاض.

الفرنسية

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