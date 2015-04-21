بالفيديو.. نقابة الصحفيين: لا يحق لوزارة الداخلية تقييم الإعلاميين



> قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن وزارة الداخلية لا يحق لها تقييم الصحفيين، مطالبا وزارة الداخلية بالرد على أي وقائع انتقاد توجه لها من الصحف اليومية.

وأضاف عبد الرحيم خلال اتصال هاتفي على فضائية ” صدى البلد” أمس الاثنين :” أن نقابة الصحفيين هي الكيان المنوط به تقييم الصحفيين والحكم على مهنيتهم من عدمها ” .

وتابع: «وزارة الداخلية تسرعت في بلاغها ضد إحدى الصحف اليومية، والنقابة تطالب بتأجيل التحقيق أمام النائب العام؛ من أجل إبلاغ الزملاء».

كانت إحدى الصحف اليومية، قد خصصت أحد الأبواب لانتقاد وزارة الداخلية، ورصد مجموعة من الوقائع التي توضع وجود تجاوزات أمنية؛ ما دفع الوزارة لإصدار بيان ينتقد تلك الجريدة، والتقدم ببلاغ للنائب العام ضدها.

" frameborder="0">