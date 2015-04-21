وزير الصناعة: «عيب» لما نستورد تماثيل فرعونية وفوانيس من الصين



> قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن مصر بها 42 مصنعا لصناعة الحديد، يعمل بها آلاف العمال، ما يستوجب حماية تلك الصناعة، وموازنة السوق مع الحديد المستورد من الخارج.

وأضاف عبد النور خلال لقائه على فضائية «سي بي سي» أمس الاثنين :” أن فرض رسم حماية على استيراد الحديد من الخارج؛ سيوازن بين السعر المستورد وسعر الصناعة المحلية، مما ينقذ الصناعة المصرية من التعثر ” .

وفيما يتعلق بقراره بمنع استيراد فوانيس رمضان والسبح من الصين، قال وزير الصناعة: «عيب لما نستورد سبح وفوانيس من الصين، وتماثيل فرعونية، للدرجة دي مش عارفين ننتج الحاجات الخاصة بالثقافة المصرية عندنا، وقراري ده لحماية الصناعة والهوية المصرية في هذه الصناعات».

وأوضح أن قرارات رسوم الحماية على الواردات من الخارج ستزال فور تطابق الأسعار العالمية مع السعر المحلي، وقدرة منافسة المنتج المحلي للمنتج المستورد.

وفيما يتعلق بإلغاء زيارة الرئيس الصيني لمصر، أوضح أن الرئيس الصيني كان سيقوم بجولة لزيارة مصر والسعودية، لكن ظروف حرب اليمن ووانشغال مصر والسعودية، أدى لتأجيل الزيارة بالكامل لوقت أخر.