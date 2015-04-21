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فريدة الشوباشي: الرجل المصري سبب القهر والتخلف.. ولن تتحرر المرأة إلا بتحرر الرجل

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فريدة الشوباشي: الرجل المصري سبب القهر والتخلف.. ولن تتحرر المرأة إلا بتحرر الرجل فريدة الشوباشي: الرجل المصري سبب القهر والتخلف.. ولن تتحرر المرأة إلا بتحرر الرجل


> قال الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرجل المصري هو سبب ما وصفته بـ«القهر والتخلف»، وهو من يحتاج للتثقيف وليس المرأة، وذلك تعقيبا على تفضيل البعض لبديل دعوى خلع الحجاب إلى دعوى لتثقيف المرأة وتعليمها.

وأضافت الشوباشي خلال حوارها ببرنامج «السادة المحترمون» الذي يعرض على شاشة «أون تي في» أمس الاثنين :” أنها دخلت الإسلام عن اقتناع كامل عام 1963 وتعلم جيدا أن الإسلام أكثر دين يعلي قيم الحرية، مستندة إلى قول الله تعالى {فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ} ” .

وتابعت: «أنا مذهولة من حالة الفزع التي قوبلت بها دعوة شريف الشوباشي لخلع الحجاب»، مؤكدة أن المرأة المصرية لن تتحرر إلى عقب تحرر الرجل نفسه.

وانتقت الكاتبة فكرة ارتداء المرأة المسلمة للنقاب، موضحة أن الشريعة الإسلامية تنص على عدم التعسف في استعمال الحق وأن حقك ينتهي عند بداية حق الآخرين، ومن حق أي شخص أن يرى من يخاطبه كما تحصل هي على حقها من رؤية من أمامها.

وأشارت إلى أن دعوة الكاتب شريف الشوباشي تقتصر على الفتيات المجبرات على ارتداء الحجاب، مستطردة: «معظم الأطفال في المدارس يرتدين الحجاب مجبرين من آبائهم».

 

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