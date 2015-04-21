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«داعش» يتبنى تفجير السفارة الإسبانية في ليبيا

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«داعش» يتبنى تفجير السفارة الإسبانية في ليبيا «داعش» يتبنى تفجير السفارة الإسبانية في ليبيا

أفراد من تنظيم داعش

انفجرت عبوة ناسفة، الثلاثاء، عند مقر السفارة الاسبانية في طرابلس مما الحق أضرارًا مادية بالمقر وبمبان مجاورة، في اعتداء تبناه الفرع الليبي لتنظيم الدولة الاسلامية، كما أفاد مصدر أمني لوكالة «فرانس برس».

وقال عصام النعاس، المتحدث باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة الليبية التابعة لحكومة طرابلس، إن «متطرفين من تنظيم الدولة الاسلامية زرعوا عبوة متفجرة قرب أسوار مقر السفارة الاسبانية في شارع الجرابة وسط طرابلس وقد ادى انفجارها لاحداث أضرار مادية في المبنى والمباني المجاورة».

وعلى الفور تبنى الهجوم الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية وذلك عبر حسابات له على موقع تويتر، وقال التنظيم إن «جنود الدولة استهدفوا السفارة الاسبانية في طرابلس بعدة عبوات ناسفة».

أ.ف.ب

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