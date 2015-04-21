السويل يناقش معوقات العمل والحلول العاجلة في مشروعات الإسكان بالقصيم

تفقد مدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة القصيم م. محمد السويل وعدد من المختصين بالشؤون الفنية في الفرع عددا من مشروعات وزارة الإسكان في منطقة القصيم.

وقد شملت الجولة مشروعات الإسكان في محافظات عنيزة، المذنب، البكيرية، الشماسية والنبهانية اطلع خلالها على سير العمل بهذه المشروعات واجتمع بالطواقم الفنية من مقاولين واستشاريين وجرى مناقشة معوقات العمل والحلول العاجلة والمناسبة ومناقشتها بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة الإسكان والجهات الخدمية الأخرى.

كما حث مدير فرع وزارة الاسكان بالقصيم المختصين بهذه المشروعات على سرعة إنجازها بالأوقات المحددة لها لتحقق أهدافها وتسليم المواطنين المستحقين بالمواعيد المحددة مسبقًا.

يشار الى أن مشروعات وزارة الاسكان بالقصيم تشمل مشروع مباني إسكان محافظة عنيزة (340 وحدة سكنية)، ومشروع تنفيذ البنية التحتية لإسكان محافظة عنيزة (707 أراض ووحدات سكنية)، ومشروع مباني إسكان محافظة المذنب (100 وحدة سكنية)، ومشروع مباني إسكان محافظة البكيرية (100 وحدة سكنية)، ومشروع تنفيذ البنية التحتية لإسكان محافظة البكيرية (144 أرضا ووحدة سكنية)، ومشروع مباني إسكان محافظة الشماسية (78 وحدة سكنية)، ومشروع تنفيذ البنية التحتية لإسكان محافظة الشماسية (100 أرض ووحدة سكنية)، ومشروع إسكان محافظة النبهانية (90 وحدة سكنية)، ومشروع تنفيذ البنية التحتية لإسكان محافظة النبهانية (493 أرضا ووحدة سكنية).

وكانت وزارة الإسكان قد بدأت بتوزيع باكورة مشروعاتها في منطقة القصيم الواقع بمشروع اسكان الشقة ببريدة.