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القوات البحرية تضبط 3 مراكب مخالفة لقانون الصيد قبالة سواحل السلوم

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القوات البحرية تضبط 3 مراكب مخالفة لقانون الصيد قبالة سواحل السلوم القوات البحرية تضبط 3 مراكب مخالفة لقانون الصيد قبالة سواحل السلوم

تمكنت قوات القاعدة البحرية بمحافظة مطروح بالاشتراك ومكتب مخابرات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، اليوم الاثنين، من ضبط 3 مراكب مخالفة لقانون الصيد، وذلك قبالة سواحل مدينة السلوم الحدودية مع ليبيا.

كان مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة السلوم بالمحضر المحرر بمعرفة مخابرات حرس الحدود والقاعدة البحرية بمطروح، وبتفتيش المراكب عثر فيها على ناتج سمكي مخالفين بذلك نص المادة 124 لسنة 1983 لقانون الصيد.

ووجد على متنها 30 متهمًا، وجميعهم يعملون بمهنة الصيد ومقيمين برشيد بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على المراكب بمعرفة جهة الضبط، وتم التنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني بمطروح، وتحرر المحضر اللازم جنح السلوم وجارٍ العرض على النيابة.
> أ ش أ

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