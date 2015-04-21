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أخصائية تغذية لـ"خالد صلاح":"مرق الدجاج" يدمر خلايا المخ ويسبب الأورام

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أخصائية تغذية لـ"خالد صلاح":"مرق الدجاج" يدمر خلايا المخ ويسبب الأورام أخصائية تغذية لـ"خالد صلاح":"مرق الدجاج" يدمر خلايا المخ ويسبب الأورام
قالت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية، إن أسلوب التغذية فى خاطئ، مؤكدة أن استخدام "مرق الدجاج" فى الطعام يؤدى إلى تدمير خلايا المخ، بجانب التسبب فى انتشار أورام المعدة والقولون، بسبب احتوائها على مواد حافظة وسامة.

وأضافت علا محمد عبر برنامج "آخر النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، أن استخدام الألبان الصناعية وتجاهل اللبن الطبيعى لأم الطفل الرضيع يصيبه بمرض السمنة، خاصة مع قلة الحركة وترك الطفل أمام التلفاز كنوع من أنواع تهدئه الطفل أثناء بكائه.

وأكدت أخصائية التغذية، أن قطع الدجاج المخلى " الناجتس" تحتوى على نسبة 40% فقط، رغم انتشار أنواع كثيرة منها، ونتيجة تحليلات ودراسات أمريكية اكتشف أنها تحتوى على بكتيريا خطيرة جدا تسبب أمراض التيفود.


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