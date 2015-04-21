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ساويرس: رسوم الحماية على واردات السكر تحمى 600 ألف فلاح و150 ألف عامل

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ساويرس: رسوم الحماية على واردات السكر تحمى 600 ألف فلاح و150 ألف عامل ساويرس: رسوم الحماية على واردات السكر تحمى 600 ألف فلاح و150 ألف عامل
قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، إن فرض رسم الحماية على واردات السكر لا يحمى الصناعة فقط، ولكنه يحمى حوالى 600 ألف مزارع وفلاح مصرى يوردون بنجر وقصب سكر لمصانع السكر، وكذلك يحمى 150 ألف عامل فى كافة المصانع المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنهم ملتزمون ويقدرون أوضاع البلاد، موضحاً أن إنتاج السكر فى أكثر بكير من الدول الأخرى.

واستطرد :"كنا نفكر فى غلق مصنع السكر فى نهاية الموسم الحالى لولا قرار رسوم الحماية".

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