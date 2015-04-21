إحالة موظفين ببنى سويف للتحقيق بعد ضبط 50 شجرة بانجو بمشتل وحدة محلية

قرر المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف اليوم الاثنين إحالة نواب رئيس مركز ومدينة ناصر، ورئيس قرية دنديل، ومسئولى مشتل الوحدة المحلية بقرية دنديل مركز ناصر للتحقيق، عقب عثور مباحث شرطة مركز ناصر على 50 شجرة بانجو مزروعة داخل مشتل الوحدة المحلية للقرية.

وأكد المحافظ فى بيان إعلامى، أن المحافظة بالكامل فى حالة تصدى لكل حالات الفساد والإهمال والتقصير مع ضرورة استمرار حملات التفتيش الدورى والمتابعة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم.

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