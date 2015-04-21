أحمد موسى يعرض صورتين لمراسلى "الجزيرة" رصدا تحركات الجيش فى رفح

عرض الإعلامى أحمد موسى، صورتين لعاملين بقناة الجزيرة القطرية وقال إنهما تابعان لحركة "حماس"، ويرصدان تحركات القوات المسلحة فى رفح بكاميرات التصوير عبد الحدود خلال عملية التأمين.

وأوضح موسى خلال برنامجه "على مسئوليتى"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأول يدعى محمد وشاح، والثانىة تدعى "غالية حمد"، وينقلان الأحداث على الهواء مباشرة خلال عملية نقل المواطنين من منازلهم إلى الحدود الآمنة.

وأضاف الإعلامى أحمد موسى، أن ما يحدث اليوم من خلال بث حملات تشويهية ضد مصر يعيد إلى ذاكرتنا ما حدث منذ عام 2006، مشيرا إلى أنه سوف يتم تصعيد وترويج الشائعات ضد الرئاسة ومؤسسات الدولة بشكل مباشر، وأن هناك مصريون فى الداخل والخارج يشاركون ضد المخططات المحرضة ضد مصر.



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الصورة الثانية لمراسل "الجزيرة" وفقًا لأحمد موسى

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