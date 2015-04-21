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بالفيديو.. "آخر النهار" يعرض تقريرا عن سيدات يعملن بمهن الرجال:"ستات بـ100 راجل"

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بالفيديو.. "آخر النهار" يعرض تقريرا عن سيدات يعملن بمهن الرجال:"ستات بـ100 راجل" بالفيديو.. "آخر النهار" يعرض تقريرا عن سيدات يعملن بمهن الرجال:"ستات بـ100 راجل"
عرض الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، تقريرا عن نساء مصريات يعملن بمهن لا يمتهنها إلا الرجال من أجل توفير لقمة العيش وعدم الاعتماد على الغير.

ويظهر فى الفيديو المذاع عبر برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، سيدة تدعى "أم باسم" تعمل سائقة سيارة بالأجرة على الطرق من أجل توفير لقمة العيش لها ولأبنائها، فيما تأتى التالية والتى تدعى "سهام" التى تعمل فى مهنة السباكة بعدما أتقنت المهنة للعمل بها.

ورغم صعوبة المهن الرجالية قررت السيدة "أم كريم" أن تعمل "قهوجية" داخل أحد المقاهى بالقاهرة، من أجل الإنفاق على أبنائها وعدم اللجوء إلى مد يدها إلى الغير، رغم خطورة هذه المهنة الشاقة على النساء.

أما السيدة الأخيرة والتى تدعى "عبير" سجلت علامة أخرى مهمة فى تاريخ النساء، حيث إنها تعمل فى مهنة الحلاقة للرجال فى مدينة نصر، وأكدت أن أصعب ما يقابلها فى هذه المهنة هو عدم خروج "الحلقة" التى يريدها الشخص عند طرحها عليها فى البداية، لكن تقنعه بالتى "قامت بها" فى رأسه، خاصة أنه ليس لديه خيار آخر.


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