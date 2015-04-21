متصلة لـ"أديب": أشخاص يكسرون أحجاراً من الأهرامات ويبيعون القطعة بـ50 جنيها

عرضت متصلة تدعى "ليلى" من القاهرة شكوى صادمة على الهواء عبر برنامج "القاهرة اليوم"، حيث قالت إنها عندما ذهبت إلى الأهرامات بصحبة أحد الأصدقاء الأمريكان الأسبوع الماضى، فوجئت عندما رأت أن أحد الموطنين يحمل فى يده آله حادة ويقوم بتكسير أجزاء من الهرم وبيع القطعة بسعر 50 جنيها للسياح المتواجدين بتلك المنطقة.

وأضافت "ليلى" عبر مداخلة هاتفية للبرنامج المذاع على فضائية "اليوم"، أن منطقة الأهرامات لا يوجد بها أى تأمين على الإطلاق وتحولت إلى "خرابة"، بجانب وجود القاذورات الملقاة على الأرض بسبب روث الخيول والجمال فى منطقة الأهرامات، فضلا عن التحرش، فيما تساءلت "أين وزير السياحة والآثار من كل هذا؟".

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