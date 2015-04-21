أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

متصلة لـ"أديب": أشخاص يكسرون أحجاراً من الأهرامات ويبيعون القطعة بـ50 جنيها

Google+ Print
متصلة لـ"أديب": أشخاص يكسرون أحجاراً من الأهرامات ويبيعون القطعة بـ50 جنيها متصلة لـ"أديب": أشخاص يكسرون أحجاراً من الأهرامات ويبيعون القطعة بـ50 جنيها
عرضت متصلة تدعى "ليلى" من القاهرة شكوى صادمة على الهواء عبر برنامج "القاهرة اليوم"، حيث قالت إنها عندما ذهبت إلى الأهرامات بصحبة أحد الأصدقاء الأمريكان الأسبوع الماضى، فوجئت عندما رأت أن أحد الموطنين يحمل فى يده آله حادة ويقوم بتكسير أجزاء من الهرم وبيع القطعة بسعر 50 جنيها للسياح المتواجدين بتلك المنطقة.

وأضافت "ليلى" عبر مداخلة هاتفية للبرنامج المذاع على فضائية "اليوم"، أن منطقة الأهرامات لا يوجد بها أى تأمين على الإطلاق وتحولت إلى "خرابة"، بجانب وجود القاذورات الملقاة على الأرض بسبب روث الخيول والجمال فى منطقة الأهرامات، فضلا عن التحرش، فيما تساءلت "أين وزير السياحة والآثار من كل هذا؟".


>- عمرو أديب يهاجم الإخوان: "بتتزغطوا فى قطر وتركيا وأولادنا هنا شاربين المر"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365