"أمن بورسعيد" يفض مسيرة لجماهير المصرى بعد وعود بالاستجابة لمطالبهم

خرج المئات من مشجى النادى المصرى البورسعيدى وأهالى المتهمين فى أحداث "استاد بورسعيد"، فى مسيرة حاشدة انطلقت مساء الاثنين، للتنديد بقرار محكمة بورسعيد المنعقدة فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة، بإحالة أوراق 11 متهماً فى قضية استاد بورسعيد إلى المفتى، وأطلقوا هتافات منددة بالحكم، مؤكدين ظلم رفاقهم ومطالبين بالبراءة.

وانتهت المسيرة بعد أن تم الاتفاق مع اللواء فيصل دويدار مدير الأمن، واللواء مجدى نصر الدين المحافظ، بتحقيق مطالبهم، والتى تضمنت بقاء المتهمين بسجن الإسماعيلية والاتفاق مع المحامى بهاء أبو شقة، وسوف يتم الرد عليهم فى خلال ثلاثة أيام.

جاء ذلك وسط حالة من الاستنفار الأمنى، التى تشهدها المحافظة منذ الأمس، والانتشار المكثف لقوات الشرطة بالتعاون مع قوات الجيش الثانى الميدانى، خاصة فى نطاق المنشآت الحيوية والشرطية، إضافة إلى الأقوال والدوريات الأمنية المشتركة من قوات الشرطة والقوات المسلحة تجوب كل الشوارع والميادين لتأمين المواطنين، وذلك عقب قرار محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، والتى أحالت أوراق 11 متهمًا فى القضية المعروفة استاد بورسعيد إلى فضيلة المفتى، والتى يحاكم فيها 73 متهمًا.