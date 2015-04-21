تشييع جثمان مجند استشهد بالعريش بمسقط رأسه فى الشرقية

شيّع الآلاف من أهالى قرية منشاة القاضى بالشرقية، الاثنين، جثمان المجند "إبراهيم محمد عبد السلام" 22 سنة، فى جنازة مهيبة إلى مثواه الأخيرة بمسقط رأسه ودفنه بمقابر أسرته.

وشيع الجثمان ملفوفا بالعلم المصرى، وتمت تأدية صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد القرية، وشاركت فى الجنازة القيادات الأمنية بمركز شرطة فاقوس.

وردد المشاركون فى الجنازة هتافات منها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، حسبى الله ونعمة الوكيل"، فيما أطلقت النسوة بالقرية الزغاريد أثناء تشيع الجثمان.

وكان المجند "إبراهيم محمد عبد السلام عبد القادر" 22 سنة من قرية منشاة القاضى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، قد استشهد ومعه ضابط، الأحد برفح إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة كانا يستقلونها، وتم نقلهما لمستشفى العريش العسكرى.

ويذكر أن مركز فاقوس أكثر مركز بالشرقية شيّع العشرات من شهداء الجيش والشرطة فى حوادث إرهابية بشمال سيناء.

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