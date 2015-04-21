مصدر بالكهرباء: إضافة 3900 ميجاوات من 4 محطات للشبكة القومية

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية من أعمال إنشاء محطات شمال الجيزة و6 أكتوبر وبنها والعين السخنة، بإجمالى قدرات 3900 ميجا وات بنسبة 90%، حيث تم ربط محطات العين السخنة وبنها بالشبكة، وأجزاء من أكتوبر وشمال الجيزة، وجارى الانتهاء من وحدات بقدرة 550 ميجا وات من إجمالى القدرات المولدة من هذه المحطات.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أعطى تعليمات مشددة بضرورة إنهاء العمل بالمحطات الأربعة قبل فصل الصيف؛ للاستفادة من القدرات المضافة بقدرة 3900 ميجا وات لمواجهة ارتفاع الأحمال فى أوقات الذروة.

تشغيل محطة بنها بالكامل بقدرة 750 ميجا وات

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه المحطات تأخر افتتاحها وربطها بالشبكة القومية ما يقرب من عامين بسبب الظروف السياسية والأمنية التى كانت تمر بها البلاد، موضحاً أنه تم تشغيل محطة كهرباء بنها بالكامل بقدرة 750 ميجا وات وربطها بالشبكة.

وأشار المصدر إلى أن محطة كهرباء العين السخنة تضم وحدتين بقدرة 650 ميجا وات للوحدة، مشيراً إلى أن تجارب التشغيل انتهت بالكامل وربطهم بالشبكة بقدرة 1300 ميجا وات.

ربط 6 وحدات من شمال الجيزة و6 أكتوبر بالشبكة

وأضاف المصدر أن محطة كهرباء شمال الجيزة تبلغ قدرتها الإجمالية 3250 ميجا وات، تم الانتهاء من تشغيل 2000 منذ فترة بعيدة، لافتاً إلى هناك 6 وحدات غازية بقدرة 1250 ميجا وات، وتم الانتهاء من تجارب التشغيل فى 4 وحدات بقدرة ألف ميجا وات وربطهم تجارياً بالشبكة فيما سيتم الانتهاء من تجارب التشغيل بالوحدة الخامسة فى نهاية مايو.

وقال المصدر إن محطة كهرباء 6 أكتوبر التى تضم وحدتين بقدرة 600 ميجا وات بواقع 300 ميجا وات للوحدة تم الانتهاء من تجارب التشغيل بوحدتين وربطهم بالشبكة، وجارى الانتهاء تجارب التشغيل بالوحدتين الثالثة والرابعة خلال الأيام القليلة القادمة.

الانتهاء من الخطة العاجلة بنسبة 65%

وفى سياق متصل، تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية من إنهاء ما يقرب من 65% من الخطة العاجلة لمواجهة الصيف القادم لإضافة 3632 ميجا وات فى تحدٍ كبير للوقت، حيث إن هذه الخطة بدأت فيها الوزارة منذ 3 أشهر ويجب أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية أغسطس القادم.

وكشف المصدر أن الوزارة تمكنت من إنهاء جزء كبير من الجدول الزمنى للخطة العاجلة بنسبة 68% لتوليد 3632 ميجا وات فى 15 موقعًا على مستوى الجمهورية، لمواجهة الصيف المقبل وعدم اللجوء لفصل التيار بتكلفة 2 مليار 600 مليون دولار.

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