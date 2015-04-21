أخبار عاجلة

لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
صورة وخبر: طفلين يفصل بينهما "سياج" جنوبي الموصل -
مقتل 14 شخصًا بينهم 8 نساء بانفجار لغم بحافلة ركاب في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 4 من مروجى المخدرات بمدينة نصر خلال حملة أمنية

Google+ Print
القبض على 4 من مروجى المخدرات بمدينة نصر خلال حملة أمنية القبض على 4 من مروجى المخدرات بمدينة نصر خلال حملة أمنية
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية موسعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استهدفت تجار المواد المخدرة بمنطقة مدينة نصر.

وأسفرت الحملات عن القبض على "محمود.م.م" 33 سنة، سائق توك توك، و"سيف الدين.ل.ع" 27 سنة، طالب، بحوزتهما 160 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة، أثناء استقلالهما مركبة توك توك بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

كما تم القبض على "مكرم.ف.ف" 28 سنة، عامل، مقيم محافظة الفيوم، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وضبط "إسلام.ش.م" 20 سنة، سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بحوزته قرص مخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهتهم جميعاً اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365