القبض على 4 من مروجى المخدرات بمدينة نصر خلال حملة أمنية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية موسعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استهدفت تجار المواد المخدرة بمنطقة مدينة نصر.

وأسفرت الحملات عن القبض على "محمود.م.م" 33 سنة، سائق توك توك، و"سيف الدين.ل.ع" 27 سنة، طالب، بحوزتهما 160 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة، أثناء استقلالهما مركبة توك توك بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

كما تم القبض على "مكرم.ف.ف" 28 سنة، عامل، مقيم محافظة الفيوم، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وضبط "إسلام.ش.م" 20 سنة، سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بحوزته قرص مخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهتهم جميعاً اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.