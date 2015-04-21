بالصورة: مايلي سايرس تظهر الشبه بينها وبين جاستين بيبر

برغم أن النجمة العالمية Miley Cyrus حاولت أن تسخر من النجم الشهير Justin Bieber، فإنّها أظهرت، عن غير قصد، الشبه الكبير بينهما.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 22 عاماً صورةً لها على إنستغرام، وهي تقلّد تصفيفة شعر النجم البالغ من العمر 21 عاماً، ما أظهر التشابه الكبير الموجود بين ملامحهما.

وظهرت Miley بالصورة، وهي تربط شعرها إلى الأعلى وتضع اكسسوارات قليلة مكوّنة من سلسلة وأقراط، كما قلَّدت Justin بوضع يدها على فمها.

يُذكر أنّ الكثير من وسائل الإعلام العالمية كانت تحدّثت سابقاً عن الشبه الكبير بين Miley Cyrus و Justin Bieber، خصوصاً بعدما اعتمدت هي الشعر الأشقر القصير وغيّر Justin لون شعره.

وكانت Miley قد وجّهت نصيحة لـ"صديقها" Justin في وقت سابق، تقضي بإيقاف مسلسل الغباء، والحصول على استراحة من الغناء لبعض الوقت.

لن تصدقوا الشبه بين هؤلاء المشاهير